رئيس مدينة القرنة يحتفل بذكرى أكتوبر في مدرسة التكنولوجيا الزراعية

شهد أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب الاقصر احتفالية مدرسة مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا الزراعية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، تزامنا مع مواصلة الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لتحسين مستوى النظافة بالقرى والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وتأتي الفعاليات والتحركات الميدانية تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، والتعامل الفوري مع المخالفات.

وفي ملف النظافة العامة، نفذت الوحدة المحلية بقرية الشيخ عامر، تحت إشراف منى طايع، رئيس القرية، حملة موسعة شملت عددا من العزب والنجوع، إلى جانب رفع وتفريغ محتويات حاويات القمامة داخل مدرسة الشيخ عامر الابتدائية، حرصا على توفير بيئة تعليمية نظيفة وصحية للطلاب، بالتزامن مع انتظام الدراسة.

كما واصلت الوحدة المحلية بقرية القبلي قمولا، بإشراف سيد حسان، رئيس القرية، أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، مع تفريغ حاويات القمامة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية أولا بأول، للحد من تراكمها والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

إزالة فورية لتعديات في المهد بقرية البعيرات

وفي سياق متصل، تصدت الأجهزة التنفيذية بمركز القرنة لمحاولة تعدٍ في المهد بقرية البعيرات، تمثلت في إقامة سملات خرسانية بالمخالفة للقانون، حيث جرت الإزالة الفورية الكاملة للتعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وجاءت الحملة بإشراف ميداني من النوبي حجاجي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة مسؤولي قرية البعيرات والإدارة الزراعية والإدارة الهندسية، وبالاستعانة بمعدات رئاسة المركز، في إطار جهود حماية الأراضي الزراعية ومنع فرض الأمر الواقع بالمخالفات الجديدة.

وأكد رئيس مركز ومدينة القرنة استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف حملات النظافة والتصدي الحاسم للتعديات، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر.