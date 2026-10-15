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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية الانضباط المالي ويتابع الحسابات الختامية للمحافظة

محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية الانضباط المالي ويتابع الحسابات الختامية للمحافظة
محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية الانضباط المالي ويتابع الحسابات الختامية للمحافظة
أ ش أ

 أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، اليوم /الخميس/، أهمية مواصلة الالتزام بقواعد الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية للمحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال إعداد الحسابات الختامية لفروع المحافظة والوحدات التابعة، والحساب الختامي المعدل عن السنة المالية 2025/2026، وذلك خلال استقباله مدير المديرية المالية بجنوب سيناء المحاسب هيثم سالم عوف، ومدير حسابات الديوان العام أحمد فؤاد، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض محافظ جنوب سيناء - خلال اللقاء - نتائج أعمال الحساب الختامي ومؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المنقضي؛ للوقوف على مدى كفاءة تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات المالية وفقًا للخطط والبرامج المعتمدة.

وأوضح الدكتور إسماعيل محمد كمال أن الحساب الختامي يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتقييم الأداء المالي، لما يوفره من مؤشرات تساعد على قياس كفاءة استخدام الموارد العامة ومتابعة أوجه الإنفاق، ومدى توافقها مع الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وأهداف خطط التنمية، وفقًا لطبيعة اختصاصات كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

كما اطلع المحافظ على الاستعدادات الجارية للانتقال إلى تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، في ضوء اختيار محافظة جنوب سيناء لتكون أول محافظة تنتقل من نظام الموازنة التقليدية إلى تطبيق هذا النظام، الذي يستهدف ربط الاعتمادات المالية بالبرامج والمشروعات ومؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح التجربة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة، ويرفع مستوى الأداء الحكومي، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال أهمية مواصلة الالتزام بقواعد الانضباط المالي رفع كفاءة الإنفاق العام تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

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