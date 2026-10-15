الفصائل اليمنية تنفي استهداف منطقة المدينة المنورة

زعم المتحدث العسكري باسم الفصائل اليمنية يحيي سريع أن عناصره لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية.

وشدد سريع في بيان مقتضب له على أن ماصرحت به قوات تحالف دعم الشرعية من استهداف منطقة المدينة المنورة بصاروخ كروز فهو بهتان عظيم وكبير على حد زعمه.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح "كروز" بمنطقة المدينة المنورة.



وكان المتحدث الرسمي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه مدينة الرياض، كما جرى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) في محافظة الخرج.