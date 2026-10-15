" الوطنية للإعلام " تنعي المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني المؤرخ الكبير الدكتور أحمد زكريا الشلق ، الذي وافته المنية وهو لا يزال حاضراً في الحياة الفكرية ، وفاعلاً في المدرسة المصرية لعلم التاريخ.

كما نعت الإذاعة الثقافية وقناة النيل الثقافية الراحل الكبير ، وخصصتا برامج وفقرات خاصة لعرض سيرته ومسيرته ومعالم مشروعه.

ولد الدكتور أحمد زكريا الشلق في محافظة الغربية عام 1948 ، تخرج في قسم التاريخ جامعة عين شمس ، ثم أصبح أستاذاً بالجامعة ، له العديد من المؤلفات التاريخية المهمة ، ويعد من أبرز المؤرخين المعاصرين في مصر والعالم العربي.