رئيس أركان الجيش الكويتي يبحث مع مسئول عسكري روسي تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد الشريعان، مع نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، فرولكين أليكسي، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رئاسة الأركان للجيش الكويتي، اليوم، أن الفريق الركن الشريعان استقبل في مكتبه المسئول العسكري الروسي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد وجرى تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضافت أن اللقاء حضره سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت، فلاديمير جيلتوف، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.