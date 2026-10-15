مستشار وزير الإعلام اليمني: ميليشات الحوثيين خارجة عن كل القوانين ومشروعها تدميري

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إنّ الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية حظيت بإدانة دولية واسعة، كان آخرها إدانة مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا، أن هذه الهجمات تتعارض مع القوانين ومنطق الحروب وأخلاقياتها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الميليشيات الحوثية تتبنى مشروعًا تدميريًا يستهدف إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن ومحيطه الإقليمي، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية السعودية، وحماية الملاحة العالمية ومستقبل الطاقة والاقتصاد عبر هذا الممر المائي.

وتابع، أنّ الهجمات الحوثية تمثل امتدادًا للمشروع الإيراني التدميري، الذي يستهدف زعزعة أمن المنطقة، مؤكدًا أن هذه الهجمات تعرقل أي تفاهمات مع الحوثيين ولا تترك مجالًا للتوصل إلى تسوية معهم.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أقرت قبل يومين قانونًا لتجريم الميليشيات الحوثية وكل من يتعامل معها، وتصنيفها مجموعة إرهابية خارجة عن القانون، موضحًا أن التعامل معها ومع المتعاونين معها سيكون وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وأكد العواضي أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بمساندة الحكومة اليمنية، وأن القوات الحكومية تواصل تنفيذ مخطط عملية «فجر اليمن»، التي أطلقها الرئيس اليمني رشاد العليمي، مشددًا على ضرورة إنهاء مشروع الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية كافة.