وزيرا الداخلية الأردني والقطري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الخميس، مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية- في بيان- أن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في ضوء التطورات الإقليمية، فضلا عن آليات تطوير التعاون بين الوزارتين على مختلف المستويات.

وأكد وزير الداخلية الأردني - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بحضور مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، وعدد من مسؤولي الوزارة- عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر، مشيدًا بالدور القطري في دعم الأمن، ومشددا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب وزير الداخلية القطري، عن تقديره لمتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البناء بين وزارتي الداخلية بما يخدم المصالح المشتركة.