تقدم أدوارا مهمة.. إعلامي سعودي يشيد بجهود مصر في المنطقة

أكد الإعلامي السعودي خالد المجرشي، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتلاحم العربي، مشددًا على أن البلدين تجمعهما روابط تاريخية وشعبية راسخة، وأن التنسيق بين قيادتيهما يعكس حرصهما على دعم الأمة العربية والإسلامية ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح المجرشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن مصر تؤدي أدوارًا مهمة في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن هناك من لا يدرك طبيعة الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء العرب، وما تتحمله الدولة المصرية من مسؤوليات في ظل التطورات الراهنة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في التصدي للميليشيات التي تهدد أمن المنطقة، لافتًا إلى خطورة استهداف الأماكن المقدسة، ومشيرًا إلى ما ذكره بشأن إطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المصري السعودي، في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن العربي والإسلامي.