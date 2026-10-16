طريقة عمل طاجن التشيز برجر.. جديد ولذيذ

طاجن التشيز برجر من الأكلات اللذيذة والسريعة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت فهو مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن التشيز برجر، فيما يلي…

مقادير طاجن التشيز برجر



● بطاطس مسلوقة بالقشر ومقطعة حلقات

● مكس جبن

● ¼ كيلو لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● ملح وفلفل

● مشروم

● ثوم بودرة

● زعتر

طريقة تحضير طاجن التشيز برجر



يشوح اللحم المفروم مع البصل والملح والفلفل والمشروم والثوم البودرة والزعتر

في بايركس يرص طبقة من البطاطس ثم طبقة من الجبنة ثم طبقة أخرى من البطاطس

ثم يضاف خليط اللحمة المفرومة ثم طبقة اخيرة من البطاطس

ويضاف الجبنة على الوجه

ويخبز في الفرن

ويقدم ساخنا