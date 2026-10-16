بمشاركة 650 رياضيًا من 42 دولة.. شرم الشيخ تنطلق إلى العالمية عبر بطولة «آيرون مان» للترايثلون

أطلق اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، إشارة البدء لفعاليات بطولة «IRONMAN 70.3 SHARM EL SHEIKH EGYPT» العالمية للترايثلون بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 650 رياضيًا يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حدث رياضي دولي يعزز مكانة المدينة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، ويؤكد قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات الكبرى.

جاء ذلك بحضور رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والكابتن حسن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «آيرون مان مصر».

وتتضمن البطولة ثلاثة تحديات رياضية متتالية، تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري؛ إذ يخوض المشاركون منافسات السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، تليها مرحلة ركوب الدراجات لمسافة 90 كيلومترًا، ثم الجري لمسافة 21.1 كيلومتر، بإجمالي مسافة تصل إلى 113 كيلومترًا، في منافسات تتطلب مستويات عالية من

البدنية والقدرة على التحمل.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالمشاركين من مختلف دول العالم، متمنيًا لهم إقامة سعيدة ومنافسات ناجحة، وأن تمثل مشاركتهم في البطولة فرصة للتعرف على السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وما تمتلكه من إمكانات تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وتأتي استضافة البطولة في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتعزيز السياحة الرياضية والترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها شرم الشيخ، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم، وتنويع الأنماط السياحية، وترسيخ مكانة المدينة وجهةً عالميةً لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.