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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ظنها ملقاة للتخلص منها.. الأمن يضبط المتهم بسرقة بضائع بمدينة نصر

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى مالك أحد المحال التجارية بالقاهرة من سرقة بعض البضائع من أمام محله، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة واستعادة المسروقات.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه مالك محل ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبسؤاله أفاد باكتشافه سرقة جوال بداخله بضائع من أمام محله الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وذلك بتاريخ 19 سبتمبر الماضي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل خردة، وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الدقهلية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اعتقد أن مالك المحل تخلص من البضائع، وعلى إثر ذلك استولى عليها. كما أرشد عن المسروقات، وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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