أحمد فهيم لصدي البلد: أجسد شخصية محامي في مسلسل إعلام وراثة.. خاص بالفيديو

تحدث الفنان أحمد فهيم، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، عن شخصيته في مسلسل «إعلام وراثة»، موضحًا أنه يجسد شخصية محامٍ يحاول الإصلاح بين جميع الأطراف.

ووصف فهيم مسلسل «إعلام وراثة » بأنه عمل مختلف ومميز، يناقش مشكلات وقضايا الميراث، ولكن من خلال معالجة درامية مختلفة في طريقة طرح الأحداث. وأضاف أن السيناريو وفريق العمل كانا من أبرز العوامل التي شجعته على المشاركة في المسلسل.

وعن سر نجاح شخصية «سيد العمدة» في مسلسل «جعفر العمدة»، أعرب أحمد فهيم عن سعادته الكبيرة بهذه الشخصية، مؤكدًا أن المسلسل كان جسر عبور بينه وبين الجمهور، وساعد على تعريف المشاهدين به بشكل أكبر.

وأشار إلى سعادته باستمرار نجاح الشخصية حتى الآن، موجهًا الشكر إلى جميع أفراد فريق العمل، وعلى رأسهم المخرج محمد سامي، والنجم محمد رمضان، والشركة المنتجة، وكل من شارك في صناعة مسلسل «جعفر العمدة».

أما عن أعماله المقبلة، فكشف فهيم عن مشاركته في مسلسل «النداهة» مع النجم أحمد حاتم، إلى جانب مسلسل «بين الشك واليقين»، الذي يشارك فيه النجم حمزة العيلي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم وصناع الدراما.

واختتم أحمد فهيم حديثه بالتعبير عن أمله في أن تحمل أعماله المقبلة مفاجآت للجمهور، وأن تنال إعجاب المشاهدين عند عرضها.

تدور أحداث مسلسل «إعلام وراثة» في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتصاعد الخلافات والصراعات بين الشخصيات بسبب المال والميراث، وتتشابك العلاقات العائلية مع المصالح الشخصية، لتتوالى الأحداث في سياق درامي يحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل «إعلام وراثة» من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية التي تعتمد على تشابك العلاقات الإنسانية والصراعات العائلية، مع توظيف عناصر الإثارة والتشويق في تطور الأحداث، حيث تتصاعد المواقف بين الشخصيات، وتتوالى المفاجآت التي تكشف المزيد من جوانب الحكاية.