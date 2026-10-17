مؤتمر الطب النووي الأوروبي: ملتقى عالمي يرسم مستقبل العلاج بالمواد المشعة والتشخيص الجزيئي

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بدأت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، والذي يُعد الحدث الأبرز عالمياً في مجالات التصوير الجزيئي، الصيدلة الشعاعية، والعلاج بالمستحضرات الدوائية المشعة (Theranostics).

ويجمع المؤتمر نخبة من الأطباء، الباحثين، وممثلي كبرى الشركات الطبية والصيدلانية في منصة واحدة تبحث أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، مثل التصوير الهجين (PET/CT وPET/MR) والذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية، إلى جانب بحث سبل تطوير علاجات موجهة ومبتكرة لأمراض الأورام والأعصاب والقلب.

وشهد المؤتمر معارض متخصصة استعرضت أحدث أجهزة التشخيص والمستحضرات المشعة، إلى جانب جلسات علمية تناولت معايير الوقاية الإشعاعية والجرعات العلاجية، مما يعزز التعاون بين البحث العلمي والتطبيق السريري لخدمة المرضى حول العالم.