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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تكثيف أعمال النظافة ورفع 555 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 555 طنًا، بواقع 80 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، و60 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و55 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة بسيون.

تحسين خدمات 

كما تم رفع 35 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة السنطة ومركز ومدينة قطور، و25 طنًا بحي ثان طنطا، و20 طنًا بمركز طنطا.

تكثيف حملات النظافة

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة الخدمات تلال واكوام القمامة

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