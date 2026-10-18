عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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اقتحم مستوطنون، اليوم /الأحد/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة.

و في سياق الأعمال الإجرامية للمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني قطع مستوطنون، اليوم ، 120 شجرة زيتون في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد صاحب الأرض، بأن مستوطنين قطعوا 120 شجرة زيتون مزروعة في أرضه البالغة مساحتها 10 دونمات في القرية.

يذكر أن قرية كيسان تشهد اعتداءات متكررة من المستعمرين، طالت أراضي المواطنين وأشجارهم ومواشيهم، وشملت تكسير أشجار الزيتون واقتلاعها، ورعي الأغنام في الأراضي الزراعية، والاعتداء على الرعاة.