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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإلكترونيات والمنسوجات والخدمات اللوجستية.. تفاصيل لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج

لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج
لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج
محمد الغزاوى

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات والشركات العالمية، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمناطقها الصناعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية التي تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

 لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج

وفي هذا الإطار، استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من مجلس تنمية تجارة هونج كونج، لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هونج كونج

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، وترأس وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج جاكي تشونج، المدير التنفيذي المساعد للمجلس، وضم دانيال لام، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونصيف محفوظ، مدير المجلس للشرق الأوسط، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

ورحب مصطفى شيخون بالوفد، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في هونج كونج، وفتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري، في ضوء ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية التي تساعد على جذب الشركات وإقامة المشروعات.

 لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج

وأشار إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية بالمناطق التابعة للهيئة يعكس قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية، موضحًا أن الهيئة تواصل جهودها للتعريف بالإمكانات المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، والعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشراكات مع مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج

هونج كونج تبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية

من جانبه، أعرب جاكي تشونج عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هونج كونج تمثل منصة مهمة تساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها واستثماراتها خارج البلاد.

وأوضح أن زيارة الوفد تستهدف التعرف على الإمكانات الصناعية واللوجستية للمنطقة الاقتصادية، وبحث فرص التعاون في عدد من القطاعات، مع إمكانية التوسع في مجالات جديدة، من بينها الإلكترونيات والخدمات اللوجستية، إلى جانب صناعة الملابس والمنسوجات.

وأكد أن هذه القطاعات تتيح فرصًا لإقامة شراكات صناعية وتجارية جديدة، بما يفتح المجال أمام الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

 لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد هونج كونج

جولة ميدانية بمنطقة السخنة الصناعية

وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية، شملت زيارة المطور الصناعي «تيدا-مصر»، للتعرف على أنشطته والإمكانات الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة زيارة شركتي «فيفا ترف»، المتخصصة في صناعة النجيل الصناعي، و«أف تكس الدولية»، المتخصصة في صناعة الخيوط، للاطلاع على الأنشطة الصناعية القائمة وبحث فرص التعاون والاستثمار في هذه المجالات.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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