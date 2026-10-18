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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تحقق في اختراق سياج بمطار لايبزيج/هاله

الشرطة الألمانية تحقق في اختراق سياج بمطار لايبزيج/هاله
الشرطة الألمانية تحقق في اختراق سياج بمطار لايبزيج/هاله
أ ش أ

تجري الشرطة الألمانية تحقيقا في حادثة اختراق سياج بمطار لايبزيج/هاله وقعت خلال الليل، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار نجمت على الأرجح عن اصطدام مركبة بالسياج.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم /الأحد/ إن الجزء المتضرر يقع بالقرب من ثلاث طائرات شحن روسية من طراز "أنتونوف"، وهي طائرات تقبع في المطار منذ عام 2022 بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الشرطة بأنها أجرت عمليات تفتيش في الموقع، لكنها لم تعثر على أي أشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل حرم المطار، مشيرة إلى أن عمليات البحث ستستمر طوال اليوم، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

من جانبه، ذكر متحدث باسم المطار أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بعمليات الشرطة، حيث تم إغلاق أحد المدرجين المتاحين فقط.

وكان المطار قد تصدر عناوين الأخبار في ألمانيا في شهر أغسطس الماضي، بعد العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من طائرات شحن أوكرانية في المطار.

وحمل مسؤولون ألمان روسيا المسؤولية عن تلك الحادثة، وهو ما نفته موسكو.

الشرطة الألمانية حادثة اختراق سياج بمطار لايبزيج اصطدام مركبة بالسياج

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