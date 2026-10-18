تشلسي يعلن خضوع حارس مرماه مارتينيس لجراحة ناجحة

أعلن تشيلسي خضوع حارس مرماه الأرجنتيني إميليانو مارتينيس لعملية جراحية ناجحة في الفك بعد تعرضه للإصابة في مواجهة البلوز أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



من جانبه قال مارتينيس إنه سيكون جاهزاً للعودة إلى الملاعب "في غضون أسابيع قليلة".

وكان الحارس الدولي الأرجنتيني قد نُقل إلى المستشفى عقب اصطدامه بمدافع إيفرتون، جاراد برانثويت، خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة.

واحتاج مارتينيس، البالغ 34 عاماً، إلى ثماني دقائق من العلاج على أرض الملعب قبل أن يُنقل خارجه على نقالة.

وأوضح الإسباني شابي ألونسو مدرب تشلسي، لاحقاً أن مارتينيس تعرض لارتجاج في المخ.