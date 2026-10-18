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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نعمان توفيق العابد: دعم ترامب لـ نتنياهو انتخابيًا ليس غريبا حتى وإن جاء متأخرًا

ترامب
ترامب
محمود زيدان

قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، إنه لا يستغرب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن هذا الدعم جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أن مواقف ترامب السابقة عكست بوضوح مساندته لنتنياهو على المستويين السياسي والشخصي.

وأوضح العابد، خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الدعم الأمريكي لنتنياهو لم يكن مفاجئًا، مستشهدًا بالخطاب الذي ألقاه ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي قبل عام، وما تضمنه من مؤشرات على متانة العلاقة بين الجانبين، فضلًا عن محاولات ترامب التدخل في ملف القضايا القضائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن هناك شخصيات نافذة في محيط الرئيس الأمريكي تتبنى مواقف داعمة لنتنياهو، وهو ما يعزز من حضور هذا التوجه داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي دعا فيها الإسرائيليين إلى إعادة انتخاب نتنياهو، وربط خلالها مستقبل القيادة الإسرائيلية بالتعامل مع الملف الإيراني، تطرح تساؤلًا أساسيًا بشأن مدى تأثير هذا الدعم على توجهات الناخبين الإسرائيليين ونتائج الانتخابات المقبلة.

وأكد العابد أن القضية المحورية لا تتمثل في إعلان ترامب دعمه لنتنياهو بحد ذاته، بقدر ما تتعلق بمدى قدرة هذا الدعم على التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي، وتغيير حسابات الناخبين في ظل تصاعد التنافس الداخلي والملفات الأمنية والإقليمية المطروحة.

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