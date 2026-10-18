آلاف الزوار وسفراء ووفود جامعية في اليوم الثاني لمعرض «تراثنا 2026»

واصل معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، اليوم الأحد، استقبال الجمهور لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال جماهيري واسع، حيث توافد آلاف الزوار من المصريين والعرب والأجانب خلال الساعات الأولى من يوم الأحد، للاستمتاع بتجربة تسوق مميزة تجمع بين أصالة التراث وتنوع المنتجات الحرفية.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستقبل مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية محمد آيت وعلي خلال زيارته للمعرض، حيث تفقد جناح المملكة المغربية، ضيف شرف «تراثنا 2026»، وأجرى جولة بأروقة المعرض للاطلاع على المنتجات المعروضة ومختلف الأجنحة المشاركة.

وعبر السفير المغربي عن سعادته باختيار المغرب ضيف شرف للمعرض، مؤكدا حرص المملكة على المشاركة المستمرة في الفعاليات التي تنظمها جمهورية مصر العربية، بهدف التعريف بالمنتجات الثقافية المغربية، من جهة، وتعزيز الروابط الثقافية بين الدول الشقيقة، من جهة أخرى.

وأوضح السفير أن المشاركة المغربية تستهدف تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق مع الجانب المصري للترويج للتراث المصري والمغربي على المستوى العالمي، باعتبارهما يعكسان هويتين ثقافيتين عريقتين. وأشار إلى أن نحو 7 ملايين مغربي يعملون بصورة مباشرة وغير مباشرة في الصناعات التقليدية، التي تمثل مكونا أساسيا من مكونات الحياة اليومية في المغرب.

كما شهد المعرض زيارة السفير التركي صالح موطلو شن سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، الذي تفقد جناح دولة تركيا واطلع على المنتجات المعروضة، وأجرى جولة بأروقة المعرض للتعرف على الأجنحة المشاركة وما تقدمه من منتجات حرفية وتراثية تعكس تنوع الثقافات والاهتمام بالصناعات التقليدية.

واستقبل المعرض وفودا طلابية من عدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعتا المنوفية و6 أكتوبر. وترأس وفد جامعة المنوفية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، وضم عددا من نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ووفدا طلابيا.

وأشاد رئيس جامعة المنوفية بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات، والتي أسهمت في تحويل معرض «تراثنا» إلى ملتقى ثقافي يجمع مختلف القطاعات الحرفية والتراثية في مصر، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب العربية.

وأوضح أن جامعة المنوفية تشارك في المعرض بجناح مميز، إلى جانب عدد من العارضين من أبناء المحافظة، الذين يعرضون مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها سجاد الحرير والكليم اليدوي والمنسوجات والمشغولات والصدف.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب المهتمين بالأنشطة التراثية والمنتجات اليدوية تمثل فرصة مميزة للتعرف على مجالات العمل الحرفي والاستفادة من الخبرات المتاحة. وأشار إلى إمكانية استفادتهم من فرق العمل بجهاز تنمية المشروعات في مركز تراثنا للتنمية، وما يقدمه الجهاز من دعم فني وخدمات تساعدهم على تحويل مشروعاتهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة ذات جدوى اقتصادية.

وفي الوقت نفسه، شهد مركز تراثنا للتنمية نشاطا ملحوظا، حيث استقبلت فرق العمل بجهاز تنمية المشروعات العشرات من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الراغبين في تطوير مشروعاتهم والاستعداد للتوسع في الإنتاج والتصدير، والاستفادة من الخدمات الفنية والتنموية التي يقدمها الجهاز.

كما شهد المعرض حضورا لافتا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية والقنوات التليفزيونية وصناع المحتوى الإعلامي، الذين أجروا لقاءات مع عدد من العارضين وأصحاب قصص النجاح، للتعريف بمنتجاتهم وتسليط الضوء على المشروعات الحرفية التي تعبر عن الهوية المصرية الأصيلة، لا سيما المنتجات القادمة من المحافظات الحدودية وسيناء والصعيد ودلتا مصر، بما يسهم في دعم العمل الحر وتشجيع أصحاب المشروعات على مواصلة التطوير والنمو.

ولاقت أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة في المعرض إقبالا كبيرا من الزوار، فيما قدم الجناح الإماراتي عروضا فنية على مدار اليوم، إلى جانب تنظيم مسابقات للجمهور، في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض.

ويستقبل معرض «تراثنا» الجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى العاشرة مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير، ويستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.



