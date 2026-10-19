فولكس فاجن تخطط لتجميد الأجور حتى عام 2030 وسط رفض نقابي واسع

كشفت مجالس العمل في مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية ونقابة العمال "آي جي ميتال" (IG Metall) عن خطط لإدارة الشركة تهدف إلى تجميد أجور نحو 660 ألف موظف حول العالم حتى عام 2030.

ووفقاً للتقارير، تتضمن التوجيهات الجديدة إيقاف زيادات الأجور، وعلاوات التضخم، والمكافآت المرتبطة بالاتفاقيات الجماعية؛ وهو ما حذرت النقابات من أنه قد يتسبب في خسائر أجور حقيقية تفوق 10% للعاملين.

في المقابل، وصفت الجهات النقابية هذه الخطوة بـ "غير المقبولة"، متوعدة بمواجهتها بحزم، بينما امتنعت إدارة الشركة عن التعليق، مكتفية بالإشارة إلى أن تفاصيل خطة خفض التكاليف وإعادة الهيكلة ستُناقش خلال المفاوضات القادمة.