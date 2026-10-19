تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الإثنين/ ، حيث انخفض المؤشر العام بمقدار 3.11 نقطة مسجلا 1863.32 نقطة متأثرا بتراجع مؤشر قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن المؤشر الإسلامي زاد بمقدار 1.22 نقطة مسجلا 860.31 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و452 ألفًا و951 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 483 ألفًا و757 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 139 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.