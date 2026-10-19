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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام يؤكد أهمية الدعم العربي للبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

نواف سلام
نواف سلام
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية مواصلة الدعم العربي للبنان، ولا سيما لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم "الاثنين" في السراي الكبير الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، حيث جرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة

وشدد سلام على أهمية مساندة الدول العربية للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، مؤكداً كذلك أهمية تشجيع الاستثمارات العربية في لبنان، ولا سيما في مشاريع البنى التحتية والربط الإقليمي، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز اندماج لبنان في محيطه العربي.

وبعد اللقاء، قال فهمي إنه التقى رئيس الحكومة بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات الرفيعة المستوى أتاحت له فرصة الاستماع إلى القيادات اللبنانية والاطلاع على تقييمها للوضع السياسي الصعب في المنطقة عموماً، والظروف التي يمر بها لبنان تحديداً.

وأضاف أنه نقل إلى المسؤولين اللبنانيين دعم جامعة الدول العربية ودعمه الشخصي للبنان، والأولوية التي يحظى بها في قضايا الجامعة، لافتاً إلى أن ذلك انعكس في قرار قوي صدر عن المجلس الوزاري الأخير للجامعة، وشمل دعم لبنان دولةً ومؤسساتٍ ومواقف، ودعم الوفاق اللبناني ـ اللبناني والدولة الوطنية اللبنانية، والتأكيد على مساندة الجهود اللبنانية لحل القضايا وتوفير احتياجات المواطنين اللبنانيين.

وأوضح فهمي أن هذا القرار شكّل أساساً لتحركه الحالي، إذ قصد أن تكون زيارته إلى لبنان من أوائل زياراته خارج المنطقة بعد صدوره، للاستفادة من النتائج والبناء عليها.

وأشار إلى أنه استمع إلى آراء عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني خلال لقاءات عقدها معهم، وأنه سيواصل هذه اللقاءات قبل القيام بزيارة إلى خارج بيروت، على أن يعود بعدها إلى القاهرة، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حاملاً تقييماً كاملاً وفهماً دقيقاً للأولويات اللبنانية.

وأكد فهمي أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة وضمان التنفيذ السليم لقرار مجلس الجامعة، بما يستجيب لاحتياجات الدولة اللبنانية التي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى الجامعة العربية.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدعم العربي للبنان جهود الدولة اللبنانية

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