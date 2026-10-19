سوق المعادن المستدامة يطلق علاوات سعرية للنحاس والألومنيوم الأخضر

نشرت وكالة "كوموديتي برايسينج آند أناليسيس" المتخصصة في تسعير المعادن المستدامة والمرتبطة ببورصة لندن للمعادن اليوم /الإثنين/ أول علاوات سعرية للنحاس والألومنيوم منخفضي الانبعاثات الكربونية، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالمعادن الصديقة للبيئة.

وتواجه الوكالة تحديات في جمع بيانات التداول اللازمة لتحديد القيمة الإضافية التي يكون المشترون مستعدين لدفعها مقابل المعادن الخضراء، نظرا لحساسية هذه المعلومات في السوق.

وبحسب بيانات الرابطة الدولية للنحاس والمعهد الدولي للألومنيوم، يبلغ متوسط البصمة الكربونية العالمية للنحاس المكرر نحو 3.97 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من المعدن، بينما يصل متوسط الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الألومنيوم الأولي إلى 14.8 طن لكل طن منتج.

ويتم احتساب البصمة الكربونية استنادا إلى الانبعاثات المباشرة من عمليات الإنتاج (النطاق 1) والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة وسلاسل الامداد (النطاقان 2 و3).

وفي قطاع النحاس، تبرز شركة "مونتانفيركه بريكسليج" بإنتاج نحاس ذي بصمة كربونية تبلغ 0.63 طن فقط من ثاني أكسيد الكربون للطن، اعتمادا على المواد المعاد تدويرها والطاقة المتجددة، كما تقدم "بوليدن" نحاسا بانبعاثات تبلغ 1.5 طن، بينما تنتج "أوروبيس" كاثودات نحاس بانبعاثات تبلغ 1.3 طن للطن.

أما في قطاع الألومنيوم، فتقدم شركات عالمية منتجات منخفضة الكربون، من بينها "ألكوا" و"نورسك هيدرو" و"ريو تينتو" و"روسال" و"الإمارات العالمية للألومنيوم"، وتتميز بعض المنتجات بانبعاثات تقل عن 4 أطنان من ثاني أكسيد الكربون للطن، فيما تمكنت شركة "روسال" من إنتاج ألومنيوم باستخدام تقنية الأنود الخامل بانبعاثات شبه معدومة تبلغ نحو 0.01 طن فقط.

كما تواصل شركة "إليزيس"، وهي مشروع مشترك بين "ألكوا" و"ريو تينتو"، تطوير تقنية تهدف إلى إنتاج ألومنيوم خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام أنودات خزفية لا تطلق سوى الأكسجين أثناء عملية الإنتاج، وكانت قد دشنت العام الماضي منشأة تجريبية واسعة النطاق في كندا.