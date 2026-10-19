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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع إنجليزي على ضم مدافع ريال بيتيس

ريال بيتيس
ريال بيتيس

كشفت بعض التقارير الصحفية عن منافسة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع ناتان مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني في يناير المقبل.

وأكدت التقارير أن برشلونة انضم لقائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ويعتبر هو لأقرب في الوقت الحالي للظفر بالصفقة.

ونجح ناتان في تقديم مستويات مميزة مع ريال بيتيس ولفت الأنظار إليه بشكل كبير وهو ما دفع كبار أندية أوروبا للتحرك والحصول على خدماته.

وبدأ برشلونة من الآن تحديد بعض الثغرات بين صفوفه ومحاولة تدعيم صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على كافة المستويات.

ريال بيتيس مانشستر يونايتد تشيلسي

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