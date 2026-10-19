محمد شلبي: الاستثمار في الشباب بوابة التنمية المستدامة وصناعة قادة المستقبل

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة، أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 تعكس أهمية وضع الشباب في صدارة أولويات التنمية، باعتبارهم قوة فاعلة في بناء الدولة، وشركاء رئيسيين في صياغة مستقبلها، مشددًا على أن بناء الإنسان المصري يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الحديث عن أهمية الشباب إلى توسيع مشاركتهم الفعلية في مختلف المجالات، ومنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم، وتطوير قدراتهم، والمشاركة في صناعة الحلول للتحديات المجتمعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون طاقات إبداعية وأفكارًا مبتكرة يمكن أن تسهم في إحداث تغيير إيجابي إذا توافرت لهم البيئة الداعمة والفرص المناسبة.

الشباب لا يقتصر على توفير فرص العمل

وأضاف أمين شباب حزب حماة الوطن بالقاهرة أن الاهتمام بالشباب لا يقتصر على توفير فرص العمل أو إتاحة البرامج التدريبية فحسب، بل يمتد إلى إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، وامتلاك أدوات المعرفة والتكنولوجيا، والعمل بروح المبادرة، بما يؤهل الشباب للقيام بدور مؤثر في مختلف مسارات التنمية، ويعزز قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن ما يتضمنه منتدى مصر 2026 من مناقشات حول الشباب والرياضة يفتح المجال للتأكيد على أهمية اكتشاف المواهب ورعايتها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاستفادة من الرياضة باعتبارها مجالًا لبناء الشخصية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، فضلًا عن دورها في خلق فرص جديدة أمام الشباب في مجالات متعددة.

وشدد على أن تمكين الشباب يبدأ بالاستماع إلى رؤاهم والتفاعل مع احتياجاتهم، وإشراكهم في المبادرات المجتمعية والتنموية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير مسارات حقيقية تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإطلاق قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات.

نشر الوعي السياسي والمجتمعي

وأكد أمين شباب حماة الوطن بالقاهرة أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية مهمة في إعداد الكوادر الشبابية وتأهيلها للمشاركة في العمل العام، من خلال نشر الوعي السياسي والمجتمعي، وتنمية مهارات القيادة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في المبادرات التي تلامس احتياجات المواطنين، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، بل شركاء في وضعها وتنفيذها وتقييم نتائجها، وأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة والابتكار والإنجاز، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الدولة على بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.