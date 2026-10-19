جعفر يؤكد استمرار المدرب أبياه مع المنتخب السوداني

أكد معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم استمرار عقد المدرب كواسي أبياه حتى عام 2029 على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأول.



وفي مؤتمر صحفي عقده جعفر استنكر رئيس الاتحاد السوداني وصف تقارير إعلامية خسارة المنتخب من موزمبيق بالفضيحة مؤكدا أن الاتحاد يدرك تطلعات الشارع الرياضي ومستمر في تأهيل الكوادر وتطوير المنظومة الكروية.

وأضاف جعفر أن اتحاده أكمل التعاقد لتأهيل عشرة ملاعب تدريجيا وستدخل الخدمة في الربع الأول من العام المقبل مضيفا أن الاتحاد أكمل الترتيبات لمواجهتي السنغال وسيقيم معسكرا تحضيريا ورحلة سفر على قدر الحدث