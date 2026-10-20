محافظ شمال سيناء: منتدى مصر 2026 منصة مهمة لتعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أهمية منتدى مصر 2026 في تعزيز الوعي الوطني واستعراض حجم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات، مشددا على أن المنتدى يمثل منصة مهمة لمواجهة الشائعات والمغرضين وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

وقال مجاور ـ في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء ـ إن عقد منتدى مصر في هذا التوقيت أمر مهم للغاية في ظل كثرة الشائعات، مشيرا الى أنه من خلال المنتدى سيتضح للمواطنين حجم ما تحقق في كافة القطاعات ، كما سيتم عرض رؤية الدولة للمستقبل.

وبشأن محافظة شمال سيناء ، قال مجاور إن المحافظة عقب انتهاء الارهاب في 2022 الدولة وضعت أسسا للتطوير بالتنسيق بين القطاع العام والخاص خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتطوير الاقتصادي ، مع الحرص في الوقت نفسه على تحقيق التنمية البشرية، مؤكدا أنه لا توجد تنمية اقتصادية بدون تنمية بشرية .

وأضاف أن التنمية البشرية تحققت في شمال سيناء في مجالات متعددة وذلك بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني وديوان المحافظة الذي يعمل مع المواطنين على أرض الواقع ، بالاضافة إلى كل الوزارات المعنية وكل هيئات ومؤسسات الدولة لها دور محوري في ملفي التوعية والتنمية البشرية ، من خلال عقد الندوات والتواصل المباشر مع المواطنين.