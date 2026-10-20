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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبو رديس تستعد لاستقبال 26 ألف مواطن.. جامعة السويس و2000 وحدة سكنية في قلب خطة التنمية بجنوب سيناء

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ايمن محمد

بحث اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خطة تطوير مدينة أبو رديس، واستكمال إنشاء فرع جامعة السويس، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية وتوطين المواطنين بسيناء، والتي تستهدف توطين مليون مواطن، على أن تستهدف المرحلة الأولى بمدينة أبو رديس نحو 26 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي جامعة السويس وقوات شرق القناة، ومديري وممثلي المديريات والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، إلى جانب مسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وجهاز تعمير سيناء، وقطاعات الموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والإسكان، والصحة، والطرق والنقل، وهيئة الأبنية التعليمية، وإدارات التخطيط العمراني والمواقف، وعدد من الجهات ذات الصلة.

واستهدف الاجتماع وضع تصور تنفيذي متكامل لتطوير مدينة أبو رديس، من خلال الربط بين مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والطرق والمرافق، بما يضمن توفير مقومات التنمية والاستقرار، وتهيئة المدينة لاستقبال السكان بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة.

وناقش المحافظ استكمال إنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبو رديس، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية والتوطين، لما يمثله من أهمية تعليمية وتنموية، وما يتطلبه من توفير مساكن وخدمات ومرافق وطرق ومنشآت صحية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

واستعرض الاجتماع موقف مشروع الجامعة، المقام على مساحة 100 فدان، والمخطط أن يضم 17 كلية ومجمعًا طبيًا متكاملًا، على أربع مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى كليات العلوم والآداب والتجارة والتربية، بينما تضم المرحلة الثانية كليات الهندسة واللغات والترجمة والتصاميم والفنون والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مباني المدرجات والإدارة والمكتبة وقاعة المؤتمرات والسكن الجامعي.

وتتضمن المرحلة الثالثة الكليات العلمية وكليات القطاع الطبي والمجمع الطبي، فيما تشمل المرحلة الرابعة المدينة الرياضية والمجمع الرياضي الأوليمبي ومناطق الإسكان.

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالجامعة بالتوازي مع توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين جامعة السويس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان تهيئة المدينة لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي ملف الإسكان، ناقش الاجتماع خطة إنشاء نحو 2000 وحدة سكنية بمدينة أبو رديس، بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تعمير سيناء، بما يسهم في توفير السكن الملائم، ودعم مستهدفات التوطين، واستيعاب الزيادة السكانية المرتبطة بالمشروعات الجديدة، وفي مقدمتها فرع جامعة السويس.

وفي القطاع الصحي، وجّه المحافظ بتطوير مستشفى والعمل على تأهيلها لتصبح مستشفى جامعيًا يخدم الجامعة، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والمناطق المحيطة، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني.

كما تابع المحافظ خطط توفير القدرات الكهربائية اللازمة لمشروعات الجامعة والإسكان والتوسعات العمرانية، وناقش موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، مؤكدًا ضرورة تنفيذ شبكات المرافق بالتوازي مع المشروعات الجديدة، لضمان جاهزيتها وتجنب أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ.

وفي قطاع الطرق، وجّه المحافظ بزيادة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق الداخلية بمدينة أبو رديس، بما يتناسب مع التوسعات العمرانية ومشروعات الجامعة والإسكان والخدمات، ويسهم في تحسين حركة التنقل والربط بين مختلف مناطق المدينة.

كما وجّه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، بما يضمن حماية منشآت الجامعة والمناطق السكنية والخدمية والاستثمارات الجديدة، ويعزز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تطوير مدينة أبو رديس يمثل منظومة تنموية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ مشروعات منفردة، وإنما تستهدف توفير مقومات الحياة والاستقرار، من السكن والتعليم والصحة إلى الطرق والمرافق والحماية من أخطار السيول، بما يدعم جهود الدولة في تعمير سيناء وجذب السكان والاستثمارات إليها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بعقد ورشة عمل موسعة مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لوضع الخطط التنفيذية التفصيلية لمحاور تطوير مدينة أبو رديس، وتحديد الإجراءات والمسؤوليات والجداول الزمنية، بما يضمن تنسيق الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات الدولة في التوطين والتنمية الشاملة.

جنوب سيناء المحافظ جامعة السويس أبورديس

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