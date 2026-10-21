المرافعة في محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، المرافعة في محاكمة 23 متهما، في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1093 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية لجان الدعم المالي» للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 30 نوفمبر 2024، المتهمون الأول والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.