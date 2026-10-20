حملة مكبرة بالفيوم تضبط 15 سيارة سرفيس مخالفة لخطوط السير

شنت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم برئاسة حازم حسني مدير عام الإدارة حملة رقابية مكبرة على سيارات السرفيس بمختلف أنحاء مدينة الفيوم تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على منظومة النقل الجماعي والتأكد من الالتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة الرسمية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



شكاوى المواطنين وراء استهداف خط 7

واستهدفت الحملة بشكل خاص سيارات السرفيس العاملة على خط رقم 7 بعد تزايد شكاوى المواطنين من عدم التزام بعض السيارات باستكمال خط السير المقرر وتقسيم الخط بالمخالفة للقواعد المنظمة الأمر الذي يتسبب في معاناة الركاب وتعطيل مصالحهم ويؤثر على انتظام حركة النقل والمواصلات داخل المدينة.



تحرير مخالفات لـ 15 سيارة

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 سيارة سرفيس مخالفة حيث تبين عدم استكمال 4 سيارات لخط السير المقرر فيما خالفت 11 سيارة خطوط السير المحددة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارات المخالفة وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.



استمرار الرقابة على خطوط السير

وأكد محافظ الفيوم أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة النقل الجماعي والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تمس حقوق المواطنين مع التشديد على الالتزام بخطوط السير المقررة وعدم المغالاة في تعريفة الركوب وشدد غنيم على استمرار الحملات بصورة دورية ومكثفة لتشمل جميع خطوط السير داخل مدينة الفيوم وخطوط المواصلات بين مراكز المحافظة وخطوط الربط مع المحافظات المجاورة بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.



المحافظة تحدد أرقام تلقي الشكاوى

وناشدت محافظة الفيوم المواطنين الإبلاغ الفوري عن مخالفات عدم استكمال خط السير أو تقسيم الخط أو المغالاة في تعريفة الأجرة مع تحديد خط السير ومكان ووقت وقوع المخالفة لسرعة التعامل معها وخصصت المحافظة الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043 لتلقي البلاغات بالإضافة إلى الخط الساخن 114.