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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل طالب عاما كاملا بعد طعنه معلما بسوهاج.. والمحافظ يوجه بتفعيل لائحة الانضباط

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة وعاجلة لتفعيل لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي بكل حسم بجميع مدارس المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المقصرين والمخالفين.

جاء ذلك على خلفية الحادث المؤسف الذي شهدته مدرسة صلاح سالم الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، إثر قيام طالب بطعن معلم خارج الحرم المدرسي وعقب انتهاء اليوم الدراسي.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن "سلامة وأمن المعلمين والطلاب خط أحمر"، مشدداً على أنه لن يتم السماح بأي سلوك يسيء إلى المنظومة التعليمية أو يهدد استقرارها داخل المحافظة كما وجه بإجراء تحقيق عاجل وفوري في الواقعة، مع تكثيف برامج التوعية للحد من مظاهر العنف المدرسي.

ومن جانبه، أعلن ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، عن التطبيق الفوري للائحة الانضباط المدرسي بحق الطالب المشكو في حقه (السيد. ح. م)، وقرر فصله لمدة عام دراسي كامل، وذلك عقب اتهامه بالتعدي والاعتداء بالسلاح الأبيض على المعلم  (إسلام. أ. ق).

وكانت المدرسة شهدت حالة من الاستياء عقب وقوع الحادث، حيث نُقل المعلم المصاب على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.

وباشرت الجهات الأمنية والتعليمية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات الجنائية المترتبة عليها.

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