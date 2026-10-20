إصلاح عطل بمحطة مياه الشرب بقرية أولاد عبد الله وتوفير بدائل للمواطنين بالوادي الجديد

توجه عمار منصور رئيس مركز و مدينة بلاط بالوادي الجديد وكامل محمد النائب الثاني بالمركز على رأس فرق العمل والمعدات اللازمة إلى محطة مياه الشرب بقرية أولاد عبد الله لاستخراج خط المياه من البئر وإجراء الصيانة اللازمة لإصلاح العطل .

وتم الدفع بسيارات مياه الشرب التابعة للمركز لتوفير المياه للأهالي بالتوازي مع أعمال الإصلاح حرصاً على استمرار الخدمة وتحقيق رضا المواطنين ولإرساء شعور الاطمئنان والاهتمام والرعاية لدى الأهالي بقرية أولاد عبد الله وتوابعها من قِبل رئاسة المركز حتي تم الاصلاح وتشغيل المحطة وضخ مياه الشرب بالشبكة.

وتقدم رئيس المركز بالشكر لجميع العاملين المشاركين علي جهدهم المخلص المبذول في هذا العمل .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتوره حنان مجدي محافظ الإقليم بضرورة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.