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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تعلن فوز 735 بحثا علميا في مسابقة النشر الدولي لعامي 2024 و2025

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع ملف البحث العلمي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة يمثل الركيزة الأساسية للارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة وتأكيد مكانتها البحثية بين المؤسسات الأكاديمية الكبرى.
وأوضح الدكتور ناصر مندور أن إدارة الجامعة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، وتوفير بيئة علمية متكاملة تشجع على الابتكار وإنتاج بحوث تطبيقية ذات مردود تنموي يخدم قضايا المجتمع، مؤكداً أن التميز البحثي والنشر العلمي المتميز هما السفير الحقيقي للجامعة في المحافل الدولية.
ومن هذا المنطلق، عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم (457)، برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري عموم القطاع، وأعضاء المجلس.
وفي مستهل الجلسة، أعلن الدكتور محمد سعد زغلول عن الانتهاء الكامل من إعلان نتائج مسابقة النشر الدولي لعام 2025 وما تبقى من عام 2024، مؤكداً أن النتائج تعكس طفرة نوعية في إقبال الباحثين على المشاركة والنشر في أوعية عالمية ذات معامل تأثير مرتفع.
وشهدت الجلسة استعراض المؤشرات الإحصائية التفصيلية للمسابقة، والتي جاءت كالتالي:
إجمالي الأبحاث المقدمة: 788 بحثاً علمياً.
الأبحاث الفائزة: 735 بحثاً استوفت معايير وشروط التميز والنشر الدولي.
عدد الباحثين الفائزين: 588 باحثاً وباحثة من مختلف كليات الجامعة.
الأبحاث الاستثنائية والمستبعدة: 41 بحثاً لم تستوفِ الشروط، بالإضافة إلى تأجيل البت في 12 بحثاً لحين اكتمال المراجعات.
وقدم الدكتور محمد سعد زغلول التهنئة للباحثين الفائزين، مثمناً جهودهم الأكاديمية وحرصهم على رفع اسم الجامعة في المجلات والدوريات المفهرسة عالمياً.
كما ناقش المجلس جدول الأعمال المدرج بالجلسة، حيث جرى النظر في عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأكاديمية والبحثية المبرمة مع مؤسسات تعليمية وبحثية محلياً ودولياً لتطوير مهارات الباحثين وتوفير فرص التبادل العلمي. إلى جانب متابعة واستعراض الموضوعات التنفيذية الخاصة بأقسام وشئون الدراسات العليا بمختلف الكليات، وقيد وتسجيل الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وبحث آليات تطوير الأداء الإداري والأكاديمي بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

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