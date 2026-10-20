على هامش مجلس الكلية.. آداب الوادي الجديد تكرّم الفائزين في المسابقة الثقافية

حصد فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب المركز الأول، فيما جاء فريق قسم دراسات المعلومات في المركز الثاني، في المسابقة الثقافية التي نظمتها الكلية، وسط أجواء تنافسية عكست تنوع معارف الطلاب وحرصهم على التميز.

أُقيمت الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعناية الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، وبحضور الأستاذ الدكتور عاطف عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية.

وتولت الدكتورة دعاء أبو جبل، مدير إدارة رعاية الطلاب، إدارة وتنظيم الفعالية، بمشاركة الأستاذ محمود مفتي، مشرف النشاط الثقافي، في إطار الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة جامعية محفزة على الإبداع والتميز.

وشهدت المسابقة منافسة بين الفرق المشاركة في الإجابة عن مجموعة متنوعة من الأسئلة في مجالات الثقافة العامة والعلوم والتاريخ والجغرافيا والفنون والتكنولوجيا، بما أتاح للطلاب فرصة استعراض معارفهم وتنمية مهارات التفكير وسرعة البديهة والعمل الجماعي، في أجواء سادتها روح المنافسة الإيجابية والتفاعل الطلابي.

وفي لفتة تقديرية تعكس اهتمام الكلية بأبنائها المتميزين، جرى تكريم الطلاب الفائزين بالمركزين الأول والثاني على هامش انعقاد مجلس كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والعلمية.

واختُتمت الفعالية بتوجيه التهنئة إلى الفريقين الفائزين، والإشادة بمستوى المشاركة الطلابية وما عكسته من حماس واهتمام بالمعرفة، مع التأكيد على مواصلة تنظيم الفعاليات والمسابقات التي تسهم في تنشيط الحياة الطلابية وتعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى الطلاب.