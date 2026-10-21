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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يسيطر على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه

الجيش الروسي يسيطر على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يسيطر على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "قامت وحدات من قوات مجموعة دنبير الروسية، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، ونتيجة للإجراءات النشطة، سيطرت على بلدة يوليفكا في مقاطعة زابوروجيه ".

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة الشرق واصلت التقدم إلى عمق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت علىى مستوطنة تشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه، كما اتخذت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، مواقع أكثر فائدة، وحسنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 335 عسكريًا، فيما قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف ودونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين.

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 150 عسكريًا.

وبحسب بيان الدفاع الروسية فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1185 عسكريًا على المحاور القتالية كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من طراز هيمارس و 954 طائرة مسيرة.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية

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