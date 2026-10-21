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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس عون: التفاوض والحوار السبيل لإنهاء الحروب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

الرئيس عون: التفاوض والحوار السبيل لإنهاء الحروب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
الرئيس عون: التفاوض والحوار السبيل لإنهاء الحروب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
أ ش أ

 أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن مسار الحروب يختلف دائماً عما يتوقعه طرفا الحرب، مشدداً على أن «الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار، في حين أن استمرارها يؤدي إلى مزيد من الدمار والضحايا والدم» .

وقال عون، أمام وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، إن «الهدف الأساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية»، مؤكداً أنه «لا يوجد اختلاف في لبنان حول هذه الأهداف، إنما الاختلاف يتمثل في أسلوب وطريقة تحقيقها».

وأضاف: «عندما يكون الجنوب مجروحاً، فإن الجرح يطال كل لبنان، والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها»، لافتاً إلى أن الحروب التي فُرضت على لبنان انعكست سلباً على مسار عودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب وتحقيق العديد من الإنجازات، رغم تسجيل نقلة نوعية في مجالات عدة، ولا سيما الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية .

وشدد عون على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة، وبين لبنان المقيم والمغترب، مؤكداً أن «وحدتنا هي الأساس، فنحن لدينا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة». وقال إن لبنان، كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني، رسالة، وهو غني بتنوعه وتعدده، داعياً إلى الاستفادة من هذه الميزة.

ولفت إلى أن البعض يغذي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب الوطن، فيما يتعاون آخرون مع الخارج ضد إخوتهم اللبنانيين في الداخل، معتبراً أن هذه هي مشكلة لبنان، ومشدداً على ضرورة «الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج».

من جهته، أكد البطريرك يوحنا العاشر يازجي دعمه لرئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، داعياً إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع التحديات الراهنة، ومعبّراً عن ثقته بحكمة الرئيس عون في مواجهة الصراعات الدولية. وشدد على أن لبنان يشكل رمزاً للحضور المسيحي في الشرق، مؤكداً تمسك المسيحيين بأرضهم وضرورة التعاون مع إخوتهم المسلمين للنهوض بالبلاد.

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون «الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس بطريرك يوحنا العاشر يازجي

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