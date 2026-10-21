الشرطة المجرية تعتقل محافظ البنك المركزي السابق بتهم فساد

ألقت الشرطة المجرية، اليوم /الأربعاء/، القبض على محافظ البنك المركزي السابق، في خطوة بارزة ضمن جهود الحكومة الجديدة للكشف عن تجاوزات مالية يُشتبه في وقوعها خلال فترة حكم رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، الذي واجهت حكومته اتهامات بانتشار الفساد على نطاق واسع.

وكتب رئيس وزراء المجر، بيتر ماجيار - في منشور على موقع فيسبوك - أن المحافظ السابق، جيورجي ماتولتشي -الذي شغل سابقا منصب وزير المالية- بات رهن الاحتجاز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ توليها السلطة في وقت سابق من هذا العام، وضعت حكومة ماجيار التحقيق في التجاوزات المالية المنسوبة لمسؤولين من حقبة أوربان على رأس أولوياتها.

وجاءت عملية الاعتقال عقب بيان صادر عن مكتب المدعي العام المركزي في المجر في وقت سابق من اليوم، أشار فيه إلى "تنفيذ إجراءات تحقيق منسقة" في عدة مواقع، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالبنك المركزي حول اختلاس أموال بطرق غير قانونية.

ولم يذكر البيان اسم ماتولتشي صراحة، لكنه أشار إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول القضية لاحقا.

يُذكر أن ماتولتشي تولى إدارة البنك المركزي المجري في الفترة من 2013 إلى 2025، وذلك بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة أوربان ما بين 2010 و2013. وكان ماتولتشي يُعد لفترة طويلة أحد أقرب الحلفاء الاقتصاديين لأوربان، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.