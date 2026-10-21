وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا يبحثان هاتفيا مجمل التطورات الإقليمية والدولية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا أنطونيو تاياني، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يدعم أولوياتهما التنموية وتطلعاتهما إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).