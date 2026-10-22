ناقد: احترافية محمد صلاح سر استمراره في القمة رغم الابتعاد عن الدوريات الكبرى

أكد الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن احترافية محمد صلاح والتزامه بالتدريبات والنظام الغذائي والنوم تمثل سرًا أساسيًا في قدرته على الحفاظ على مستواه والتأقلم مع مختلف الدوريات، مشيرًا إلى أن تركيزه على كرة القدم يساعده على الاستمرار في تقديم أداء قوي رغم الابتعاد عن الدوريات الخمسة الكبرى.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح يؤدي دورًا مهمًا في قيادة فريقه، ويسهم بخبرته وقدراته في تحسين النتائج واستعادة التوازن بعد البدايات الصعبة، لافتًا إلى أن وجود لاعبين كبار في دوريات خارج دائرة المنافسات الكبرى يعزز مكانة هذه المسابقات ويزيد من حضورها على خريطة كرة القدم العالمية.

وأشار إلى أن الدوري التركي يتميز بارتفاع الإيقاع والمستوى البدني، إلى جانب مشاركة أنديته في البطولات الأوروبية، معتبرًا أن هذه العوامل تمنح اللاعبين تحديات تنافسية تساعدهم على الحفاظ على مستواهم، مقارنة ببعض الدوريات الأخرى، مثل الأمريكي والسعودي.

وأضاف أن حرص محمد صلاح على تفويض المهام غير المرتبطة بالملعب، مثل إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة التعاقدات، يمنحه فرصة أكبر للتركيز على كرة القدم والحفاظ على جاهزيته البدنية رغم تقدمه في العمر. كما أكد أن استمراره في المنافسة على التصنيفات الفردية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرته على مواصلة التألق وإثبات حضوره بين اللاعبين المميزين.