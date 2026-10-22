مبادرة خفض أسعار السلع.. 6 أشهر من التخفيضات لدعم الأسر وضبط الأسواق

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، تبرز أهمية المبادرات الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتعزيز استقرار الأسواق. وتظل فعالية هذه المبادرات مرتبطة باستمرار الإمدادات، وتوسيع نطاق المنافذ المشاركة، وتكثيف الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات، لضمان وصول التخفيضات إلى مستحقيها وتحقيق أثر ملموس في ميزانية الأسرة.

وأكد الكاتب الصحفي صلاح عامر أن استمرار مبادرة خفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر يمثل خطوة إيجابية لدعم المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاحها يتوقف على زيادة المعروض واستدامة التخفيضات الحقيقية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

6 أشهر من التخفيضات.. كيف تؤثر المبادرة على أسعار السلع؟

أوضح صلاح عامر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في الحد من التقلبات السعرية وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أهمية التفرقة بين خفض الأسعار واستقرارها، موضحًا أن خفض الأسعار يعني حصول المواطن على السلعة بسعر أقل من السعر المرجعي، بينما يعني استقرار الأسعار الحد من القفزات المتكررة الناتجة عن نقص المعروض أو ارتفاع تكاليف التداول.

وأضاف أن المبادرة تتيح للسلع الوصول إلى المستهلك بأسعار تقل بنسب تتراوح بين 20% و25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، من خلال إمداد السلاسل التجارية بالمنتجات المخفضة، بما يعزز المنافسة ويزيد فرص استفادة المواطنين من التخفيضات.

تقليل الحلقات الوسيطة.. خطوة لخفض التكلفة

أكد على أن تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك يسهم في خفض تكاليف النقل والتداول، وينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية، موضحًا أن تعدد مراحل البيع، من تاجر الجملة إلى التجزئة وغيرها، يضيف أعباء مالية يتحملها المستهلك في النهاية.

ولفت إلى أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر يبعث برسالة مهمة بشأن ضرورة تحويل حماية القدرة الشرائية للمواطنين إلى سياسة مستدامة، لا تقتصر على تحركات مؤقتة، مشددًا على أهمية تقييم النتائج الفعلية للتخفيضات ومدى انعكاسها على ميزانية الأسرة المصرية.

رقابة على الأسعار والمخزون لضمان توافر السلع

وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومطابقة السلع للمواصفات القياسية، إلى جانب متابعة المخزون ومعدلات السحب والتدخل السريع عند ظهور أي نقص في المنتجات.

وأوضح أن الرقابة يجب أن تشمل التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمغالاة في الأسعار أو نقص الأوزان أو الإعلانات المضللة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. كما أشار إلى أهمية التوسع في توفير منافذ المبادرة بمختلف المراكز والأحياء، بما يسهل وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف أن متابعة حركة السلع والاستعاضة عن الكميات التي يتم سحبها من المنافذ تسهم في استمرار توافر المنتجات وزيادة المعروض، بما يساعد على الحد من الزيادات غير المبررة وتحقيق التوازن في الأسواق.

الدعم السلعي وتكافل وكرامة.. ضمان وصول المساندة لمستحقيها

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار إلى أهمية وصول الدعم والسلع المخفضة إلى الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن تنقية بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس مجرد خفض قيمته.

وأكد أن تحقيق العدالة في توزيع الدعم يتطلب تحديث البيانات بصورة مستمرة، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من السلع المدعمة والمبادرات الحكومية.

مخزون استراتيجي آمن لتعزيز استقرار الأسواق

وأوضح أن زيادة المعروض من السلع من خلال المنافذ الحكومية لا تعني التأثير سلبًا على المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات المتاحة من بعض السلع تكفي لتغطية الاحتياجات لفترات تتراوح بين 6 و7 أشهر، فيما تصل إلى 12 شهرًا لسلع أخرى.

وأضاف أن التوسع في إنشاء المستودعات الاستراتيجية يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة تقلبات الأسواق، والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، بما يدعم استقرار منظومة الإمداد والتوزيع.