الجامعة العربية والهند تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 29 دبلوماسيا عربيا

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالتعاون والتنسيق مع معهد سوشما سواراج للتدريب الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الهندية، بمشاركة 29 دبلوماسيًا يمثلون 13 دولة عربية والأمانة العامة للجامعة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2026.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للبرنامج السفير يوسف محمد عبدالله جميل، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الهند، والسفير راج كومار سريفاستافا، عميد معهد سوشما سواراج للتدريب الدبلوماسي.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعهد الدبلوماسي الهندي، واستكمالًا لجهود تعزيز العلاقات العربية الهندية في المجالات الدبلوماسية والتدريبية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات الدبلوماسية العربية.

تأهيل الكوادر الدبلوماسية العربية

وتندرج الدورة التدريبية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والجانب الهندي في 31 يناير 2026، والتي تستهدف تعزيز التعاون العربي الهندي خلال العامين المقبلين، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

ويتضمن البرنامج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تشمل استعراض أطر التعاون العربي الهندي في مختلف المجالات، ومناقشة قضايا الأمن الغذائي والمائي والسيبراني، إلى جانب التعاون الرقمي والثقافي والصحي، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي المشترك.

ويعكس البرنامج حرص جامعة الدول العربية والهند على مواصلة تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، والاستثمار في تأهيل الكوادر الدبلوماسية العربية، بما يدعم آفاق الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.