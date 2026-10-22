قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا
وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
طبول الحرب تدق مجددا.. إسرائيل تخشى ضربة إيرانية استباقية وتستعد لمواجهة عسكرية جديدة
ممر شرفي يختصر سنوات العطاء.. طلاب ومعلمون يكرمون عاملًا بلغ سن التقاعد
منير فخري عبد النور: مصر بحاجة إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص
محمد أنيس: منتدى مصر منصة لتنفيذ المعادلة التشاركية بين الحكومة والمجتمع
الرئيس السيسي في جلسة الخطاب الديني بمنتدى مصر: الدول تنظم حياتها بالقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية والهند تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 29 دبلوماسيا عربيا

الجامعة العربية والهند تطلقان برنامجًا تدريبيًا
الجامعة العربية والهند تطلقان برنامجًا تدريبيًا
الديب أبوعلي

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالتعاون والتنسيق مع معهد سوشما سواراج للتدريب الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الهندية، بمشاركة 29 دبلوماسيًا يمثلون 13 دولة عربية والأمانة العامة للجامعة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2026.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للبرنامج السفير يوسف محمد عبدالله جميل، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الهند، والسفير راج كومار سريفاستافا، عميد معهد سوشما سواراج للتدريب الدبلوماسي.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعهد الدبلوماسي الهندي، واستكمالًا لجهود تعزيز العلاقات العربية الهندية في المجالات الدبلوماسية والتدريبية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات الدبلوماسية العربية.

تأهيل الكوادر الدبلوماسية العربية

وتندرج الدورة التدريبية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والجانب الهندي في 31 يناير 2026، والتي تستهدف تعزيز التعاون العربي الهندي خلال العامين المقبلين، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

ويتضمن البرنامج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تشمل استعراض أطر التعاون العربي الهندي في مختلف المجالات، ومناقشة قضايا الأمن الغذائي والمائي والسيبراني، إلى جانب التعاون الرقمي والثقافي والصحي، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي المشترك.

ويعكس البرنامج حرص جامعة الدول العربية والهند على مواصلة تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، والاستثمار في تأهيل الكوادر الدبلوماسية العربية، بما يدعم آفاق الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة العاصمة الهندية نيودلهي معهد سوشما سواراج للتدريب وزارة الخارجية الهندية المعهد الدبلوماسي الهندي الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط صاحب شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في المنوفية

محكمة

براءة المتهم بدهس فتاة أمام سوق العبور بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

المتهم

استغل هوس التنقيب عن الآثار.. تفاصيل ضبط نصاب الزئبق بأسوان

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد