يبلغ 60.2 مليار جنيه إسترليني.. فاتورة معاشات القطاع العام البريطاني مرشحة لتسجيل مستوى قياسي

أظهرت تقديرات أن فاتورة معاشات القطاع العام البريطاني مرشحة للارتفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 60.2 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2027-2028، مع زيادة المعاشات بنسبة 3.5% اعتبارا من أبريل المقبل، وفقا لمعدل التضخم المسجل في سبتمبر 2026.

ونقلت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية عن نيل ريكورد، الاقتصادي السابق ببنك إنجلترا، قوله إن التكلفة الفعلية قد تتجاوز التقديرات الرسمية بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني، منتقدا توقعات الحكومة بانخفاض الإنفاق على المعاشات خلال السنة المالية 2027-2028.

وتشمل المعاشات أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد من العاملين السابقين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتعليم والخدمة المدنية والقوات المسلحة، فيما تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة أن الإنفاق على معاشات القطاع العام مرشح للانخفاض على المدى الطويل، بفضل الإصلاحات السابقة التي تستهدف تعزيز استدامتها والحد من تكلفتها.