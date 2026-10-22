داليا إبراهيم تكشف عن زواجها من خالد يوسف.. وعام واحد أنهى العلاقة

تصدر اسم الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم مؤشرات البحث، بعد كشفها للمرة الأولى عن زواجها السابق من المخرج خالد يوسف، والذي استمر قرابة عام قبل أن ينتهي بالانفصال، في مفاجأة أعادت تسليط الضوء على حياتها الشخصية والفترة التي جمعتهما قبل عرض فيلم «كلمني شكرًا».

وقالت داليا إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن زواجها من خالد يوسف تم عام 2009، قبل مشاركتها في فيلم «كلمني شكرًا»، الذي أخرجه وشاركت في بطولته إلى جانب عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق، موضحة أن العلاقة انتهت بالانفصال بعد نحو عام، وأن هذه التفاصيل تعود إلى قرابة 15 عامًا.

وجاء حديث الفنانة المعتزلة بالتزامن مع تجدد الاهتمام بأخبارها بعد سنوات من الابتعاد عن الساحة الفنية، خاصة أنها لم تكشف من قبل عن زواجها من المخرج، رغم تعاونهما في الفيلم الذي عُرض عام 2010.

داليا إبراهيم تكشف تفاصيل زواجها من خالد يوسف

في تصريحاتها الأخيرة، أكدت داليا إبراهيم أنها قررت الإعلان عن زواجها السابق من خالد يوسف للمرة الأولى، وقالت: «هعلنها لأول مرة، المخرج خالد يوسف كان جوزي، فبتهاجموني على إيه؟ أنا اتجوزته سنة 2009 قبل مشاركتي في فيلم كلمني شكرًا».

كما تحدثت عن تعرضها لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن اعتقادها بوجود حملات تستهدفها، وهو ما جاء في سياق ردها على الانتقادات التي تعرضت لها.

وكانت داليا قد تعاونت مع خالد يوسف في فيلم «كلمني شكرًا»، الذي تناول عددًا من القضايا الاجتماعية، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق، وحقق حضورًا واسعًا وقت عرضه.

داليا إبراهيم تحسم حقيقة تأثير حنان ترك على قرار الحجاب

وبعيدًا عن تفاصيل زواجها السابق، سبق أن تحدثت داليا إبراهيم عن قرار ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل، نافية أن تكون الفنانة حنان ترك قد أثرت في اختيارها.

وأوضحت أن قرار الحجاب جاء عن قناعة شخصية، مؤكدة عدم وجود علاقة صداقة تجمعها بحنان ترك، وأنهما لم تلتقيا منذ سنوات طويلة، كما رفضت ربط تجربة اعتزالها بتجارب فنانات أخريات اخترن الابتعاد عن الوسط الفني بعد ارتداء الحجاب.

وأكدت داليا في تصريحاتها الأخيرة تمسكها بقرار عدم العودة إلى التمثيل، مشيرة إلى أنها راضية عن مشوارها الفني وما قدمته خلال سنوات عملها.

لماذا ابتعدت داليا إبراهيم عن الفن؟

بدأت داليا إبراهيم مشوارها الفني في سن مبكرة، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وارتبط اسمها لدى الجمهور بمشاركتها في مسلسل «عائلة ونيس» مع الفنان محمد صبحي، إلى جانب ظهورها في أعمال أخرى، من بينها مسلسل «الليل وآخره» مع الفنان يحيى الفخراني.

كما شاركت في فيلم «كلمني شكرًا»، الذي كان من أبرز أعمالها السينمائية، إلى جانب مشاركات متنوعة في الدراما والمسرح.

وفي يونيو 2020، أعلنت داليا إبراهيم اعتزالها الفن، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مشوارها نحو 40 مسلسلًا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، فضلًا عن أعمال في مجال الدبلجة.

وفي لقاء تلفزيوني عام 2022، أوضحت أن ابتعادها عن التمثيل لم يبدأ باعتباره قرارًا نهائيًا بالاعتزال، وتحدثت عن قلة فرص العمل وتأثير ظروف الإنتاج في استمرارها داخل الوسط الفني.

وبعد سنوات من الغياب، عاد اسم داليا إبراهيم إلى الواجهة مع إعلانها زواجها السابق من خالد يوسف، لتكشف جانبًا من حياتها الشخصية ظل بعيدًا عن التداول طوال السنوات الماضية، بالتزامن مع تأكيدها عدم التفكير في العودة إلى التمثيل.