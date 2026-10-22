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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تواجه نقصا في الموتزاريلا بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات

احتجاجات سائقي الشاحنات في إيطاليا
احتجاجات سائقي الشاحنات في إيطاليا
خاطر عبادة

تسبب إغلاق نفذه سائقو الشاحنات في جنوب إيطاليا في توقف إنتاج جبن الموتزاريلا الجاموسي، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وأغلق السائقون الطرق والطرق السريعة لأيام، قائلين إنهم تضرروا بشدة من ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الحرب مع إيران. كما نظم المزارعون والصيادون احتجاجات ضد أسعار الوقود.

وتسببت الاحتجاجات في اضطراب واسع النطاق، مما ترك رفوف المتاجر الكبرى فارغة، والطعام الطازج يتعفن في المستودعات، والمطارات تنفد من وقود الطيران.

وكان الضرر بالغا بشكل خاص على صناعة الموتزاريلا الجاموسي، لأن إنتاج هذا الجبن المحمي يعتمد على سلسلة توريد محكمة التوقيت.

وتسببت التأخيرات في خسارة تقدر بنحو 3 ملايين يورو في 24 ساعة فقط، مع عدم قدرة الحليب على الوصول إلى مصانع الألبان في كامبانيا.

ويجب حلب الجاموس بغض النظر عما إذا كانت مصانع الألبان تعمل، بينما تتطلب قواعد الإنتاج تحويل حليبها إلى موتزاريلا في غضون 60 ساعة.

وقال بيير ماريا ساكاني، مدير اتحاد حماية موتزاريلا دي بوفالا كامبانا DOP، إن حوالي مليون لتر من حليب الجاموس المنتج يوم الأربعاء لم يمكن تحويلها إلى موتزاريلا بسبب الإغلاق.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مستورد للموتزاريلا الإيطالية بعد فرنسا، حيث استوردت 15,500 طن من الجبن في عام 2025، وفقا لشركة الاستشارات الغذائية الإيطالية CLAL.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الاحتجاجات أعاقت الصادرات حتى الآن، لكن الحكومة الإيطالية ستكون حريصة على تجنب التأثيرات على إحدى أقوى صناعاتها.

وتواجه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أزمتين على جبهتين: إضراب سائقي الشاحنات، الذي يؤثر بشكل أساسي على جنوب إيطاليا، وتداعيات أعمال الشغب والنهب في عطلة نهاية الأسبوع في مدن الشمال مثل ميلانو وتورينو.

وامتلأت الصحف الإيطالية بصور قاتمة لرفوف المتاجر الفارغة ومحطات الوقود التي نفد منها الوقود.

وكان عنوان صحيفة "لا ريبوبليكا"، إحدى الصحف الرئيسية في البلاد: "الجنوب في أزمة"، مع قصة على الصفحة الأولى تحذر من أن نابولي "شلّت، وتركت دون وقود وغذاء".

وأعلنت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليومية الأخرى على صفحتها الأولى: "الجنوب راكع، الرفوف فارغة كما في زمن الحرب".

وفي إيطاليا، يتم نقل 92% من البضائع عن طريق البر، و8% فقط عن طريق السكك الحديدية.

وقالت مطارات في مدن إقليمية مثل ريجيو كالابريا وكروتوني إنها نفد منها الوقود ونصحت الطائرات بالتزود بالوقود في مكان آخر قبل الهبوط.

وقالت جمعية الأعمال "فيدرديستريبوتسيوني" إن الأزمة حادة في المناطق الجنوبية من كامبانيا وبوليا وكالابريا، حيث يتعفن الطعام الطازج في المستودعات.

وقالت منظمة أعمال أخرى "كونفيسيرتشينتي" إن 4 من كل 10 شركات في الجنوب تعاني من مشاكل في الإمداد، واضطر بعض المطاعم للإغلاق.

ولم يتمكن المزارعون من إيصال السلع القابلة للتلف مثل الطماطم والكيوي والموتزاريلا الجاموسي إلى السوق بسبب الإغلاقات.

ودعت ميلوني إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم الخميس لمناقشة مطالب السائقين.

وقالت الحكومة الائتلافية المحافظة إنها تعمل على ضمان توزيع السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، من خلال توفير مرافقة شرطية للشاحنات التي تحاول المرور عبر الحواجز.

لكن كانت هناك علامات على أن الأزمة تخف تدريجيا.

وقال سائقو الشاحنات إنهم سيرفعون حواجز الطرق في صقلية بعد محادثات مع الحكومة، التي وعدت بتقديم 480 مليون يورو للمساعدة في تغطية تكاليف الوقود المرتفعة.

وفي منطقة كالابريا الجنوبية، علق سائقو الشاحنات أيضا احتجاجاتهم، وقال متحدث باسم شركات النقل في منطقة كامبانيا، التي تشمل نابولي، إنه يأمل في إنهاء الإضراب في وقت لاحق يوم الخميس.

وبدأت الناقلات في إعادة تزويد محطات الوقود، التي نفد الوقود من بعضها.

وقال إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية، لهيئة الإذاعة الحكومية، إن الإغلاقات والإضرابات أدت إلى "اضطراب شديد"، مما أثر على الإمدادات إلى المتاجر الكبرى ومحطات الوقود وحتى المستشفيات.

لكن مكتب رئيسة الوزراء رفض ووصف بأنه "سخيف" تقريرا على الصفحة الأولى في صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" اليسارية، والذي أشار إلى أن مقر الحكومة في روما ينفد من ورق التواليت بسبب الإغلاقات.

وفي الوقت نفسه، سيتم نشر 500 جندي من فوج مظليين نخبة في ميلانو يوم السبت وسط مخاوف من مزيد من الاضطرابات بعد الفوضى التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وسيشارك المظليون، من فوج قاتل الجيش البريطاني في معركة العلمين في الحرب العالمية الثانية، في دوريات مشتركة مع الشرطة من الآن وحتى عيد الميلاد.

ومع ذلك، لن تكون لديهم صلاحيات الاعتقال، مما دفع المنتقدين إلى التشكيك في مدى فعاليتهم. واتهمت الحكومة بنشر الجنود كدعاية قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في وقت ما من العام المقبل.

جبنة موتزاريلا إيطاليا احتجاجات إيطاليا

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