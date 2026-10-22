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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ السويس: الاحتفال بالعيد القومي الـ53 يجسد بطولات المقاومة الشعبية ويعزز الهوية المصرية

اللواء هاني رشاد، محافظ السويس
اللواء هاني رشاد، محافظ السويس
محمود محسن


أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن المحافظة تحتفل خلال هذه الفترة بالعيد القومي الـ53، تخليدًا لذكرى بطولات رجال المقاومة الشعبية خلال حرب أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أهمية تعريف الأجيال الجديدة، من الأبناء والأحفاد، بالتضحيات التي قدمها أبناء السويس دفاعًا عن الوطن.

وقال هاني رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن احتفالات العيد القومي هذا العام انطلقت يوم 19 أكتوبر، من خلال وضع الشعلة على النصب التذكاري، بمشاركة نحو 150 متسابقًا في رياضة الدراجات، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، خاصة الشباب.

مواجهة العدوان الإسرائيلي

وأضاف أن الفعاليات تضمنت تنظيم ندوة حول حرب أكتوبر المجيدة، شهدت مشاركة نحو 1200 طالب وطالبة، في إطار الحرص على تعريف الأجيال الجديدة بمحطات مهمة من تاريخ مصر الوطني، وتسليط الضوء على بطولات أبناء السويس ودورهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

اللواء هاني رشاد محافظ السويس المقاومة الشعبية الأجيال الجديدة الوطن

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