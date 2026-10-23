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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر فستان أمينة خليل يثير الجدل وناقد موضة يعلق.. ماذا قال؟

أمينة خليل
أمينة خليل
هاجر هانئ

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة.

سعر فستان أمينة خليل 

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الكافيه الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان أمينة خليل توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعرها 37,898 ريال سعودي أي ما يقرب من 560 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.
أكملت أمينة خليل  إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي زادت من أناقتها، فيما أنتعلت حذاء بيج ذا كعب عالي، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

تعليق ناقد موضة على فستان أمينة خليل

علق حكيم شاهين ناقد الموضة اللبناني على فستان امينة خليل في فعاليات مهرجان الجونة قائلا:" أمينة المفضلة عندي  اللون قصة الظهر التنسيق خراااافي."

أمينة خليل سعر فستان أمينة خليل مهرجان الجونة فستان أمينة خليل

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