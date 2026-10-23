حسين الهنداوي: الفكر السياسي العربي يحتاج إلى التطوير لبناء نظم تتلاءم مع العصر الحديث

أكد الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الفكر السياسي العربي يحتاج إلى إبداع نظري جديد يعيد صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مشددا على أهمية تطوير منظومات سياسية تتناسب مع متغيرات العصر الحديث وتحديات بناء الدولة.

وأضاف الهنداوي، خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الفكر السياسي المعاصر يعتمد على مصدرين أساسيين، هما التراث السياسي الكلاسيكي والموروث، والتجارب الديمقراطية والسياسية الغربية، موضحا أن كلا المصدرين يحتاج إلى مراجعة وتطوير بما يتناسب مع واقع المجتمعات العربية.

وأكد أن التجارب السياسية الماضية لا يمكن إحياؤها بمجرد تقديمها في أشكال جديدة، لافتا إلى أن الموروث الكلاسيكي يحمل مشكلات وتحديات عديدة، ما يستدعي البحث عن رؤى فكرية معاصرة تستجيب لمتطلبات بناء الدولة والنظام السياسي في المنطقة العربية.

وأشار الهنداوي إلى وجود محاولات فكرية لتطوير الفكر السياسي في مصر والمغرب والعراق ودول الخليج العربي، لكنها لا تزال محدودة التأثير، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الفكرية والنظرية لإيجاد تصورات سياسية أكثر قدرة على التعامل مع التحولات الراهنة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن تطوير المنظومات السياسية العربية لا يعني بالضرورة معاداة الديمقراطية أو التراث الإسلامي، وإنما يستهدف صياغة نماذج تتلاءم مع ظروف المجتمعات العربية ومتطلبات الحياة المعاصرة، بما يدعم بناء الدولة ومؤسساتها على أسس أكثر توافقا مع العصر الحديث