بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إتمام إصلاحات كهرومائية حيوية في محطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم عن نجاح فريق متخصص في إتمام أعمال إصلاح حيوية للبنية التحتية الكهربائية على بُعد نحو كيلومترين من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق هدنة محلي مؤقت فرضه المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي.

ودخلت الهدنة الثامنة من نوعها بين طرفي النزاع حيز التنفيذ في 15 أكتوبر الجاري، مما أتاح لمفرق الصيانة التعامل مع المعدات المتضررة في محطة التحويل الكهربائية تحت مراقبة ميدانية من فريق الوكالة، وعلى الرغم من التهديدات الميدانية المتمثلة في أصوات الطائرات المسيرة وإطلاق النار القريب.

وأسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الربط الكهربائي بين المحطة وخط **"فيروسبلافنا-1" (Ferosplavna-1)**، وهو خط الإمداد الخارجي الوحيد المتبقي للمحطة، مما يقلل من مخاطر الانقطاع الكلي للكهرباء.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في الوقت الحالي نظرًا لانخفاض احتياطيات الوقود المخصصة لمولدات الديزل اضطرارية الاستخدام، والتي تُعد خط الدفاع الأخير لتبريد المفاعلات وضمان السلامة والأمن النوويين.

وجدد المدير العام للوكالة شكره لروسيا وأوكرانيا على الاستجابة للهدنة والتعاون البنّاء لحماية أكبر محطة نووية في أوروبا، مؤكدًا استمرار الوكالة في مواصلة جهودها لحماية المنشآت النووية طوال فترة الصراع.