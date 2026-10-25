طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة

ميني باتيه بالجبنة من المخبوزات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير ميني باتيه بالجبنة بخطوات بسيطة.
مقادير ميني باتيه بالجبنة
3 كوب دقيق
¼ كوب سمن
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خل
ماء للعجن
سمن للفرد
جبنة رومي مبشورة للحشو
الوجه:
ماء
حبة البركة
طريقة تحضير ميني باتيه بالجبنة
أخلطي الدقيق و اللبن البودرة والخميرة ثم ضيغي السكر و الملح و ضعي الماء و الخل و تترك حتى تخمر ثم
افردي العجينة كلها وتدهن بالسمن وتوضع الجبنة وتلف رول
تقطع قطع صغيرة، وتدهن بالماء و ضيفي حبة البركة وتسوى في فرن ساخن حتي تمام النضج
و يقدم