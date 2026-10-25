طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة

ميني باتيه بالجبنة من المخبوزات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير ميني باتيه بالجبنة بخطوات بسيطة.

مقادير ميني باتيه بالجبنة

3 كوب دقيق

¼ كوب سمن

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خل

ماء للعجن

سمن للفرد

جبنة رومي مبشورة للحشو

الوجه:

ماء

حبة البركة

طريقة تحضير ميني باتيه بالجبنة

أخلطي الدقيق و اللبن البودرة والخميرة ثم ضيغي السكر و الملح و ضعي الماء و الخل و تترك حتى تخمر ثم

افردي العجينة كلها وتدهن بالسمن وتوضع الجبنة وتلف رول

تقطع قطع صغيرة، وتدهن بالماء و ضيفي حبة البركة وتسوى في فرن ساخن حتي تمام النضج

و يقدم